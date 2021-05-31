Во время прыжка под Омском разбился опытный парашютист

Омич погиб во время прыжка, причины устанавливаются. Фото: vk.com/dzomsk

На минувших выходных, 29 мая, под Омском произошла трагедия с парашютистом. Мужчина упал во время выполнения прыжка и погиб. Он прыгал в омском аэроклубе и был опытным спортсменом. Об этом рассказал председатель федерации парашютного спорта Омской области Виталий Чичерин.

- Он не состоял в нашей федерации, но спортсменом был опытным. Чаще ездил на прыжки в другие города, там авиавозможности лучше, ем в Омске. Что произошло, не знаю, но возможно была ошибка пилотирования, - отметил Чичерин в разговоре с «Комсомольской правдой в Омске».

Прыжки с парашютом действительно непредсказуемая вещь, никогда нельзя предугадать, что произойдет в воздухе. Недавно в Омске уже произошел несчастный случай с курсантом 242-ого учебного центра ВДВ. Он разбился, выполняя свой первый прыжок с парашютом.