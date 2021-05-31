Во время крупного пожара на складах в Омске зафиксировали выбросы сероводорода и угарного газа

Так пожар выглядел с коптера. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Вчера на складах вблизи поселка Солнечный начался пожар. Огонь пришел с полей, там вспыхнула сухая трава, а после пламя перекинулось на постройки. Общая площадь, охваченная огнем, составила 5,5 тысяч квадратных метров. Клубы черного дыма поднимались высоко в небо, их видели со всех концов города. А справиться с открытым огнем удалось только через 8 часов.

Во время пожара на место выезжали и специалисты экомониторинга. Они взяли пробы в нескольких точках с учетом направления ветра. В этих пробах загрязнений воздуха не нашли, а вот вблизи складов превышения ПДК все же зафиксировали. В этом районе омичи дышали оксидом углерода (3,1 ПДК) и сероводородом (2 ПДК). Отметим, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни загрязнений воздуха не ожидается, а погода будет способствовать рассеиванию выбросов