Пони с красной гривой покалечила подростка на набережной в Омске

Животное полностью здорово и постоянно наблюдается у ветеринара. Лошадь испугалась резко подошедшего незнакомого мужчины. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Больницей закончилась для 16-летней омички прогулка по Иртышской набережной. Девушка не ожидала, что угрозой для нее станет обаятельная пони с красной гривой по кличке Барби. Ее и трех других пони вела в конюшню погонщица. Периодически лошадей можно увидеть на набережной поздним вечером, они возвращаются с центральных площадей и скверов, где катают детей.

Как рассказала полиции погонщица, Барби испугалась мужчину, который попытался взять ее под уздцы, дернулась и сбежала. В панике животное толкнуло в спину 16-летнюю девушку, гулявшую там же. Погонщица поймала пони и сразу же вызвала скорую для пострадавшей. В больнице медики диагностировали травмы ноги и головы. Повреждения оказались не серьезными, подростка осмотрели и отпустили домой.

- Полицейские установили, что заводчица, индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по катанию на лошадях и пони на территории областного центра. Все животные имеют ветеринарные паспорта и находятся под ветеринарным контролем. Предприниматель готова возместить ущерб, причиненный животным. В настоящее время по данному факту полицейские продолжают проверку, - уточнили в пресс-службе УМВД.