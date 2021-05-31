Оксана Фадина поблагодарила земляков за поддержку на праймериз

Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Государственной думы по 141-му избирательному округу. Мэр Омска набрала 18 329 голосов по избирательному округу и 41 264 голоса по области в целом, став одним из лидеров голосования. В соцсети ВКонтакте Оксана Николаевна поблагодарила земляков.

«Спасибо вам за поддержку! Это только первый этап и начало большого пути, по которому мы с вами идём вместе. Ваша поддержка, оказанная мне на праймериз, подтверждает, что в моей предвыборной программе закреплены задачи, действительно важные для жителей городов и посёлков Омской области, и вы доверяете мне их решение на федеральном уровне».

Фадина подчеркнула, что в случае избрания ее депутатом Государственной думы она будет работать над теми направлениями, которые обсуждала с избирателями во время поездок по области.

«Чувствуя вашу поддержку, в одной команде с губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым, я готова к этой работе!» - сообщила мэр.