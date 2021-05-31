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Происшествия31 мая 2021 8:12

В Омске эвакуировали Железнодорожный вокзал

Здание оцепила полиция, а люди дожидаются на улице
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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У здания вокзала дежурят сотрудники полиции.

У здания вокзала дежурят сотрудники полиции.

Фото: ВКонтакте

Сегодня утром омичам, которые собрались путешествовать по железной дороге, пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. В здании железнодорожного вокзала объявили эвакуацию, и всех пассажиров вывели на улицу. Фотографиями с площади перед вокзалом поделились омичи в соцсетях.

Омичи дожидаются новостей на парковке перед вокзалом.

Омичи дожидаются новостей на парковке перед вокзалом.

Фото: ВКонтакте

Действительно, много людей с сумками и чемоданами собрались на парковке перед вокзалом. На фото также видно, что здание оцеплено полицией и внутрь никого не пускают. В комментариях омичи предположили, что это может быть связано с очередными учениями, которые проходят каждый год. В пресс-службе полиции комментариев о причинах эвакуации пока не дают.

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