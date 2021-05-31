В Омске снесут более 700 киосков на остановках

Скоро старых киосков на улицах Омска станет значительно меньше. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трудно не заметить, как в последнее время начали меняться центральные магистрали города. На смену старым торговым павильонам вблизи остановок пришли современные ТОКи. Старые постройки разбирают и увозят. Где-то это происходит тихо, например с «Пекарушкой» у Главпочтамта, а где-то не обходится без скандалов и судебных разбирательств. Все это происходит из-за того, что у владельцев киосков заканчивается срок аренды земли. После этого, согласно договорам, предприниматели должны убрать киоски и освободить землю.

Как отметили в администрации, до конца года планируют убрать около 700 киосков. Большая их часть сосредоточена в Центральном округе, здесь освободить землю придется 232 предпринимателям. Еще 176 косков уберут в Советском округе. Популярным для уличной торговле оказался и Кировский округ, здесь под снос пойдут 143 павильона. В Ленинском округе уберут 114 киосков, а в Советском округе всего 36

- Незаконность таких ларьков получилась как раз из-за окончания договоров. Порядка 80% - это те люди, у которых закончились договоры, и они пока ждут, что что-то изменится. Хотя в течение 10 дней по нашему постановлению они должны освободить место. Далее принудительный снос. Естественно, за раз столько мы вынести не можем, составлена очередность по мере окончания договоров, - подчеркнул в беседе с НГС55 заместитель директора департамента городской экономической политики администрации Омска Михаил Щелконогов.