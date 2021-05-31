Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 7:54

В Омске снесут более 700 киосков на остановках

Сроки поставили до конца года
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скоро старых киосков на улицах Омска станет значительно меньше.

Скоро старых киосков на улицах Омска станет значительно меньше.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трудно не заметить, как в последнее время начали меняться центральные магистрали города. На смену старым торговым павильонам вблизи остановок пришли современные ТОКи. Старые постройки разбирают и увозят. Где-то это происходит тихо, например с «Пекарушкой» у Главпочтамта, а где-то не обходится без скандалов и судебных разбирательств. Все это происходит из-за того, что у владельцев киосков заканчивается срок аренды земли. После этого, согласно договорам, предприниматели должны убрать киоски и освободить землю.

Как отметили в администрации, до конца года планируют убрать около 700 киосков. Большая их часть сосредоточена в Центральном округе, здесь освободить землю придется 232 предпринимателям. Еще 176 косков уберут в Советском округе. Популярным для уличной торговле оказался и Кировский округ, здесь под снос пойдут 143 павильона. В Ленинском округе уберут 114 киосков, а в Советском округе всего 36

- Незаконность таких ларьков получилась как раз из-за окончания договоров. Порядка 80% - это те люди, у которых закончились договоры, и они пока ждут, что что-то изменится. Хотя в течение 10 дней по нашему постановлению они должны освободить место. Далее принудительный снос. Естественно, за раз столько мы вынести не можем, составлена очередность по мере окончания договоров, - подчеркнул в беседе с НГС55 заместитель директора департамента городской экономической политики администрации Омска Михаил Щелконогов.