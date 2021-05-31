Омичка попыталась забронировать квартиру в Сочи, но нарвалась на мошенников

Омичка сама передала данные банковской карты мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начинается сезон отпусков, многие омичи собираются хотя бы в этом году поехать к морю и погреться на солнышке курортов. Так и собралась сделать 38-летняя жительница Кировского округа. Целью своего путешествия она выбрала Сочи и решила, что не будет селиться в отеле. Она рассчитывала немного сэкономить на размещении и снять квартиру у местных. Когда она подыскала, как казалось, идеальный вариант, позвонила владельцу. Ответил ей вежливый человек, который убедил, что для перевода средств и бронирования нужно сообщить данные для входа в личный кабинет на сайте банка. Омичка согласилась. Поняла, что попалась на удочку мошенников, когда с карты списали все деньги, а предполагаемые владельцы квартиры перестали выходить на связь.

Как уточнили в полиции, ущерб составил 45 тысяч рублей. Сейчас проводится проверка, следователи выясняют, куда ушли средства.