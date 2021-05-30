В Омске 8 часов тушили крупный пожар на складах в районе Левобережья

Для тушения привлекли более 100 человек и 21 единицу спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Напряженными выдались прошедшие выходные для омских пожарных. На Левобережье в промзоне вспыхнула сначала сухая трава, а после и два больших склада. Сообщение о возгорании поступило в 13:14. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Существовала угроза перехода огня на другие строения. Локализовать его удалось к 16:17, а потушить открытый огонь только в 21:28. Чтобы справиться с огнем сотрудникам МЧС понадобилось более 8 часов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, самостоятельно эвакуировались из здания 8 человек. Пострадавших в этом пожаре нет. Но с его последствиями, видимо, придется долго разбираться. Огонь распространился но общей площади 5,5 тысяч квадратных метров и уничтожил почти все содержимое складов.