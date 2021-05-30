Пожар на складах на Левобережье в Омске сняли с коптера

В Омске горят промышленные склады. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Пожарные продолжают бороться с огнем, захватившем несколько складов и поля с сухой травой на Левом берегу в Омске. Общая площадь пожара, по данным МЧС, превысила 5 500 квадратных метров, горят два здания площадью 150 и 3000 квадратных метров. На месте работают более 100 пожарных и спецтехника, привлекли даже спецпоезд.

Появились кадры с места пожара с квадрокоптера. С высоты птичьего полета масштабы пожара видны особенно ярко. Не удивительно, что омичи видели черный дым со всех концов города. Пока о причинах возникновения огня ничего не известно, также как и не было еще сообщений о тушении открытого огня.