В Омской области еще 59 человек заразились коронавирусом

Коронавирус все еще не ослабевает в регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным областного минздрава, за последние сутки в регионе зафиксировали 59 новых случаев заражения коронавирусом. 44 заболевших смогут пройти лечение амбулаторно, а с тяжелыми симптомами в ковидные госпитали попали 15 человек. Общее число зараженных достигло уже 47 437.

Выздоровели сегодня примерно столико же, сколько и заразились, 57 человек. За все время пандемии справиться с ковидом смогли 40 395 омичей.

К сожалению, все еще продолжают фиксировать летальные случаи. Так сегодня скончался 1 человек, а за все время пандемии уже 1 436.

Активно продолжается прививочная компания, которая началась после новогодних праздников. Поучаствовать в ней успели уже 210 796 омичей. Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках, а записаться можно в любой удобный день.