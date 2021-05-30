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Общество30 мая 2021 9:34

Омич ограбил цветочный магазин, пока продавец расставляла товар

Он успел убежать от продавца, но не смог от полиции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Продавщица попыталась догнать воришку, но не успела.

Продавщица попыталась догнать воришку, но не успела.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился владелец одного из цветочных магазинов. Накануне туда заглянул мужчина и завел разговор с продавцом, но после сделал вид, что ему кто-то звонит. Чтобы не мешать разговору, продавщица отправилась в витрину, чтобы расставить свежие цветы. В это время мужчина пошарил на столе и нашел деньги за букет, который приобрел предыдущий клиент. Продавец поздно заметила, что клиент пытается украсть деньги. Женщина попробовала его догнать, но не успела.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские узнали 30-летнего ранее судимого омича. Его задержали в Советском районе. В полиции мужчина объяснил, что устроиться на работу не смог и решил раздобыть денег уже проверенным способом. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье за грабеж.