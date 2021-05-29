«50 человек не смогли уехать»: Теплоходы до Большеречья пользуются у Омичей популярностью

Вот такая очередь собралась сегодня утром на теплоход до Большеречья. Фото: Марианна Воргодяева

Накануне в Омске запустили регулярный маршрут по Иртышу до Большеречья. Курсировать по нему стал скоростной теплоход "Заря", который вмещает всего 45 человек. Многие были настроены скептически и предполагали, что рейсы у омичей пользоваться популярностью не будут. Однако, все оказалось не совсем так. Одна из Омичек, Марианна Воргодяева, решила вместо душной маршрутки прокатиться по реке и оказалась далеко не единственной.

- Спасибо огромное моему другу, которые приехал заранее и занял место в очереди. Перед нами было примерно 30 человек. Позади - ещё 50, и очередь все пребывала, - поделилась Марианна и даже сделала несколько фото длинной очереди.

Конечно, билетов хватило не всем. Девушке повезло, она выкупила последний, но большая часть желающих так и не смогла попасть на теплоход.

Большинство людей не смогли купить билеты, они просто закончились. Фото: Марианна Воргодяева

- Громче и искренней всех возмущались дети, оставшиеся без обещанного зоопарка.

Конечно, до большеречья ходят автобусы и маршрутки каждый час. Но ведь смысл не в том, чтобы быстро доехать, а в том, чтобы рассмотреть все красоты нашего края с воды, - отмечает омичка.

В своем посте Марианна рассуждает о том, что при таком спросе одного рейса в день, особенно в выходной, точно не достаточно.