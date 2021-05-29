Пожар в частном секторе в центре Омска тушили 4 часа

Огонь стремительно захватил два здания. Фото: ВКонтакте

Вчера вечером омичи почти со всех концов города наблюдали огромный столб черного дыма. Он исходил из двух частных домов, которые загорелись в частном секторе под Фрунзенским мостом прямо в центре города. Один из них даже взорвался во время пожара.

На месте работали 11 спецмашин и почти 60 пожарных. Чтобы полностью потушить дома им понадобилось около 4,5 часов. Вызов поступил около 17:30, а ликвидировать возгорание удалось только в 22:00, сообщили в пресс-службе МЧС. Сейчас выясняют возможные причины возгорания, а омичи подсчитывают убытки и думают, как быть дальше.