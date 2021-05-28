В Омске обсудили как в сентябре будут проходить выборы

В Общественной палате Омской области 28 мая прошел круглый стол на тему «Роль гражданского общества в обеспечении законности избирательных прав».

На сентябрьских выборах в Омской области будут работать 1732 избирательных участка и более 10 тысяч наблюдателей. Единый день голосования пройдет 19 сентября, но из-за сложившихся эпидемиологической обстановки голосовать омичи будут также 17 и 18 сентября.

«В сегодняшней встрече принимает участие председатель ассоциации “Независимый общественный мониторинг” Александр Брод, члены общественного совета: социологи, политологи, журналисты, — открыла заседание председатель Общественной палаты региона Лидия Герасимова. — Нам необходимо оценить правильности выбранного пути в рамках подготовки к выборам 2021 года. Мы прошли серьезные этапы этой работы, и в 2018 году подготовили большую армию общественных наблюдателей, которые участвовали в работе на выборах президента РФ. А они затем применили свои знания, опыт и практику на голосовании по поводу принятия поправок в Конституцию, когда уже с их помощью Общественная палата подготовила еще большее количество наблюдателей. Мы проводим обучение, семинарские занятия. Они должны понимать, как правильно себя вести в случае возникновения конфликта, а его уже необходимо будет оценить с правовой точки зрения. Выборы должны быть честными, с соблюдением законов, и каждый гражданин должен применить свое избирательное право».

Также Лидия Герасимова отметила, что Общественная палата не только продолжает обучение наблюдателей, но и заключает соглашения с четырьмя политическими партиями и 19 общественными организациями с целью привлечения их членов в ряды общественных наблюдателей.

По сути, наблюдатель является неким гарантом честности и прозрачности выборов. Он понимает риски, видит работу избирательной комиссии, процесс подсчета бюллетеней, процесс голосования и является, по сути, электоральным экспертом.

В нашем регионе создан штаб по наблюдению за выборами при Общественной палате Омской области, в который вошли специалисты по мониторингу, избирательному законодательству, группа подготовки и координации наблюдателей, а также общественный пресс-центр.

«В каждом субъекте Российской Федерации есть такие избирательные штабы, и наша задача заключается в том, чтобы группа экспертов была в каждом таком штабе, — объясняет председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. — В нее будут входить политологи, социологи, правоведы, авторитетные общественники, которые могли бы дать полноценную и объективную оценку всему избирательному процессу».

Секретарь региональной избирательной комиссии Александр Христолюбов напомнил, что осенью в Омской области будут работать 1732 избирательных участка, единый день голосования пройдет 19 сентября, но в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение о разграничении потоков избирателей, и граждане смогут проголосовать также 17 и 18 сентября. При этом продолжает действовать и практика досрочного голосования.

Александр Христолюбов также отметил, что в Омске избирательные комиссии Центрального, Советского округов и части Октябрьского округа оснащены автоматическими устройствами обработки бюллетеней.

Общественники заявили о том, что наблюдателям необходимо более серьезное информационное и правовое сопровождение, над чем ведется работа на всех уровнях, в том числе и популяризация такого важного социального статуса, как общественный наблюдатель.