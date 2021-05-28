Прививку от коронавируса теперь можно поставить даже в театре

Активисты омской "Единой России открывают проект, позволяющий сделать вакцинацию от коронавирусной инфекцией более доступной. Прививочные пункты начнут работать в учреждениях культуры. Сегодня зрители, пришедшие в музыкальный театр на балет Эйфмана были приятно удивлены возможности привиться прямо перед спектаклем.

Главврач "Клинического медико-хирургическом центра" Вадим Бережной открыто поговорил с заинтересовавшимися любителями искусства о необходимости прививки от КОВИД-19 . Он отдельно отметил конструктивность Омского Минздрава в содействии проекту.

Пункт вакцинации работает в фойе театра в полном соответствии с требованиями минздрава РФ. Медицинские работники имеют в наличии препараты "Спутник-V" и новосибирский "ЭпиВакКорона".

- Перед вакцинацией доктор проводит осмотр, так как процедура имеет противопоказания. Каждому кто пройдет процедуру в театре, мы предоставим бесплатное приглашение на один из предстоящих спектаклей. На сегодняшний день мы можем прививать до 30 человек в день спектакля. Но если будет потребность выше, готовы усилиться - для этого есть необходимые ресурсы - бригады и необходимое оборудование, - рассказал Вадим Бережной.

Вся процедура займет около 15 минут. Медики обязательно подскажут, куда и когда прийти на постановку второго компонента вакцины.

- В театре многие артисты привились уже до организации мобильного пункта - все давно поняли, что это необходимо. Но часть сотрудников поставит вакцину в ближайшее время. Плюс еще к этому будут вакцинироваться, конечно же, зрители, - сказал Вадим Бережной.