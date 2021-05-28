Транснефть - Западная Сибирь получила положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства резервуара

Работы по строительству резервуара вертикального стального с понтоном будут выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь». Емкость войдет в состав резервуарного парка Анжеро-Судженской ЛПДС.

Новый резервуар объемом 20 тыс. куб. м будет построен взамен четырех демонтированных резервуаров по 5 тыс. куб. м. Работы выполняются в целях обновления резервуарного парка станции и обеспечения высокого уровня его эксплуатационной надёжности. В рамках проекта предусмотрено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций резервуара вертикального стального с алюминиевым понтоном, установка электроприводной запорной арматуры, специализированного оборудования системы водоотведения, пожаротушения, электрохимзащиты, автоматизации.

При подготовке проекта строительства резервуара на Анжеро-Судженской ЛПДС были соблюдены требования действующих нормативных документов ПАО «Транснефть», федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.