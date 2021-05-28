«Только под вечер добились, чтобы приехала цистерна»: В омских Нефтяниках отключили воду

Воду отключили в доме на улице Нефтезаводской.

В редакцию «Комсомольской правды в Омске» обратилась жительница городка Нефтяников, представившаяся Еленой. Женщина рассказала, что в пятницу, 28 мая, в их доме по адресу: улица Нефтезаводская, 12 произошло отключение холодной воды. При этом все жильцы, по ее утверждению, оказались предоставлены сами себе.

– Все произошло еще утром, – говорит омичка. – Воду нам никто не привез. Пришлось несколько раз звонить в аварийно-диспетчерскую службу. В итоге цистерна приехала ближе к вечеру, и к ней сразу выстроилась очередь.

Напомним также, что очередное плановое отключение холодной воды намечено на понедельник, 31 мая.

По информации «Омскводоканала», в этот день с 10.00 до 23.00 холодной воды не будет в школе № 122, детском саду № 12. А также в домах по по следующим адресам:

– ул. А. Полторацкого, 47, 47/1, 49, 49/1, 58, 60, 62, 64, 64/1, 54, 54а, 56а, 57а; ул. Карело-Финская, 45, 47, 49, 51, 23, 25, 27;

– ул. Латвийская, 46, 48, 50, 52; ул. Демьяна Бедного, 67, 67/1, 69. Отключат и водопроводную насосную станцию.

Для жильцов установят машины с питьевой водой по двум адресам: возле домов на улице Карело-Финской, 25 (до 14.00) и улице Полторацкого, 47 (после 14.00).

В этот же день из-за монтажа водомерного узла с 09.30 до 15.00 не будет холодной воды в доме № 1 на улице Гражданской.

В районе частного сектора на улице Раздольной также на 31 мая запланирована дезинфекция водопровода. С 10.00 до 19.00 не будет воды в колонках и в административных зданиях по адресам ул. Раздольная, 1, корпуса 1 и 2.