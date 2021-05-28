Актеры Омской драмы стали лауреатами фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит»

Валерия Прокоп удостоена почетной премии «За честь и достоинство». Фото: предоставлено пресс-службой Омского академического театра драмы

Подведены итоги VI театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит», проходившего в Новосибирске с 20 по 27 мая. Омский академический театр драмы представил на фестивале два спектакля и увез домой призы за оба.

Почетной премии «За честь и достоинство» удостоена народная артистка России Валерия Ивановна Прокоп. Кристина Лапшина – лауреат в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за исполнение роли Сони в спектакле «Дядя Ваня».

Кристина Лапшина в спектакле «Дядя Ваня». Фото: предоставлено пресс-службой Омского академического театра драмы

– 24 мая спектакль на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» состоялся показ спектакля «Время секонд хэнд» (режиссер Дмитрий Егоров). 25 мая в камерном пространстве Большой сцены театра «Красный факел» был показан спектакль «Дядя Ваня» (режиссер Георгий Цхвирава), – рассказали подробности в пресс-службе драмтеатра.