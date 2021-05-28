Омич украл камеру видеонаблюдения и попался благодаря записи

Омич скрутил камеру видеонаблюдения в подъезде, но попал в поле зрения другой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию с заявлением о краже камеры видеонаблюдения из подъезда обратился представитель фирмы-установщика. Сначала они заметили странные световые пятна на записи, а потом поняли, что камеру скручивают. Неизвестный подошел со стороны подъезда, поэтому лица видно не было. Только руку. Сумму ущерба оценили в 5,5 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели запись с этой камеры и той, что висит на подъезде. Оказалось, что воришка попал в ее объектив. Узнала его старшая по дому. Женщина рассказала, что на записи 42-летний сосед. Когда-то давно он получил производственную травму, и его левая рука почти не двигается. Поэтому она и узнала мужчину.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омич рассказал, что камеру сразу продал знакомому за 750 рублей. Камеру вернули владельцам, а на омича завели дело по статье «Кража».