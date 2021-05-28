В Омске появился еще один маршрут речного трамвайчика

В Омске запустили еще один маршрут по Иртышу. Фото: vk.com/teplohodm16

В Омске уже работает один из речных трамвайчиков. Его запустили совсем недавно и добраться на нем можно до Большеречья . Второй маршрут начал работать с 26 мая. Он будет короче, до «Зеленого берега», а курсировать там будут теплоходы «Москва». Маршрут включает четыре остановок: «Ленинск», «Шинник», «Радуга» и «Зеленый берег». Цены отличаются в зависимости от пункта назначения. Также можно купить билет на одной из остановок и добраться до соседней. Цены тут не кусаются, самый дорогой билет обойдется в 64 рубля, а самый дешевый в 6 рублей.

Ходить теплоходы будут до 31 августа четыре раза в неделю. Добраться до дач по Иртышу можно будет по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправляться теплоходы будут от Воскресенского сквера в 8:00 и 15:00, а в обратную сторону в 11:00 и 18:00. При желании можно уехать на дачу утром и вернуться вечером по воде. С более длинным маршрутом в Большеречье так не получится.