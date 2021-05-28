В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 10.00 до 20.00 31 мая 2021 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов 2 района, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей прекращается согласно плановому останову Западного луча ТЭЦ-5 с 00.00 19 мая до 24.00 1 июня 2021 года.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пр. Карла Маркса, Стачечная, Съездовская, Чкалова, Почтовая, Успенского, Куйбышева, Красных зорь, 5-я, 8-я Линии, Степная, Броз Тито.

- с 9.00 3 июня до 21.00 9 июня 2021 года будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов I, II, IV лучей Кировской районной котельной и Северного луча ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей прекращается согласно плановому останову ТЭЦ-3 с 00.00 3 июня до 24.00 16 июня 2021.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Лукашевича, пр. Комарова, Перелёта, Ватутина, Рокоссовского, Путилова, Фугенфирова, Крупской, Волгоградская, 70 лет Октября, бульвар Архитекторов, Дмитриева, бульвар Зеленый, пр. Мира, Заозёрная, мост 60-лет ВЛКСМ, Новороссийская, Туполева, Степанца, 3-я Енисейская, бульвар Кузьмина, бульвар Зелёный, 2-я Солнечная, Взлётная.

- с 8.00 3 июня до 20.00 5 июня 2021 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Центрального, Северного, Восточного, Южного и Западного лучей ТЭЦ-3 (раздельно), совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

ГВС потребителей прекращается согласно плановому останову ТЭЦ-3 с 00.00 3 июня до 24.00 16 июня 2021.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Губкина, Заводская, 1-я Заводская, Энергетиков, Заозёрная, Комбинатская, Менделеева, Королёва. Химиков, 22 Апреля, Блюхера, Коммунальная, СНТ Строитель, Губкина, Нефтезаводская, Энтузиастов, Мамина-Сибиряка, 50 лет Профсоюзов, 20-го Партсъезда, пр. Мира, 19-го Партсъезда, 22 Апреля.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.