Плановые отключения горячего водоснабжения в июне

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении ГВС:

- с 00.00 16 июня до 24.00 29 июня 2021 года, согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей ТЭЦ-5:

- Восточного луча ТЭЦ-5;

- Западного, Восточного и ТПК лучей ТЭЦ-2.

Прекращается ГВС потребителей ТЭЦ-5 в районе улиц: пр. Космический, Промышленная, 1-я Индустриальная, Индустриальная, 1-я Шинная, 3,4-Кордные, 20 лет РККА, Худенко, Кузнецова, Дементьева, Бердникова, 3-й Разъезд, Масленникова, Шебалдина, Съездовская, Красных Зорь, Лермонтова, 4-я, 6-я, 16-я, 26-я, 27-я Линии, 1-4-е Транспортные, Куйбышева, Ермака, Б. Хмельницкого, Спортивный проезд, П. Ильичёва, Серова, пр. Маркса, В. Иванова, Труда, Иртышская набережная, Рождественского, 3-я, 5-я, 6-я, 10-я, 12-я, 17-я, 18-я, 19-я, 23-я, 25-я Рабочие, Привокзальный посёлок, пос. им. Свердлова, пос. Восточный, пос. Комсомольский, ул. Кирова, Хабаровская.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.