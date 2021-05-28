Вектор развития малого бизнеса региона

Свой профессиональный праздник – День российского предпринимательства – представители малого и среднего бизнеса нашей страны и региона отмечают 26 мая. К этой дате была приурочена встреча главы региона с омскими предпринимателями. На ней обсуждались самые важные и актуальные на сегодняшний день вопросы, касающиеся развития этой сферы на территории Омской области.

Омский бизнес выстоял

Прошедший год был, наверное, самым тяжелым для бизнеса. Но, невзирая на все ограничительные меры, омский бизнес выстоял.

– Хочу поблагодарить весь омский бизнес за то, что отдали долг государству. Поступления в бюджет от предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса Омской области в прошлом году составили 16 млрд рублей. Это очень значимая доходная часть. Ее рост составил за последние два года 15,6%, – сказал Александр Бурков. – На сегодняшний день в малом и среднем бизнесе в Омской области занято около 177 тысяч человек. Растет число самозанятых, сегодня более 25 тысяч человек, такой налоговый режим пользуется спросом, и к 2024 году их количество должно вырасти еще на 5 тысяч.

В прошлом году Омская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству социальных предпринимателей – их в регионе 106. Понимая значимость их деятельности, правительство Омской области будет продолжать поддерживать социальных предпринимателей. На это направление выделено 80 млн рублей. А в целом на поддержку предпринимательства будет выделено 292 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Помощь и поддержка

В Омской области работает ряд новых программ, которые призваны поддержать малый бизнес. Например, в феврале продлена программа «Самозанятость», по которой люди, имеющие статус самозанятых, могут получить до 500 тысяч рублей в год под 3% годовых. Разработан проект программы поддержки промышленных предпринимателей, в рамках которой будет предоставлено право получения целевого займа до 20 млн рублей под 5% на срок до 10 лет, а также ряд других новых продуктов для бизнеса.

– В 2020 году мы поддержали представителей малого и среднего бизнеса, предоставив максимально возможную льготу по упрощенной системе налогообложения. Областному бюджету это стоило 1 млрд рублей. Тем не менее, понимая сложности предпринимателей, правительство региона пошло на этот шаг. Кроме того, эти льготы были продлены на 2021 год и даже расширены – добавлено 11 дополнительных ОКВЭД для поддержки. Была предоставлена льгота по налогу на имущество. Мы готовы обсуждать уровень налоговой нагрузки и совместно принимать решения, – подчеркнул Александр Бурков.

Живой диалог

Губернатор поблагодарил предпринимателей за совместную работу, а самым активным вручил благодарственные письма. Затем состоялся живой и конструктивный диалог, когда каждый мог задать свой вопрос и получить ответ. Естественно, что говорили о наболевшем: как улучшить цифровые сервисы МФЦ, тарифах на вывоз ТКО, проблемах с возвратом НДС, кадастровой оценке и многом другом. Ни один вопрос не остался без ответа, ведь областная власть готова к диалогу с предпринимателями и нацелена на решение их проблем. Например, ИП Кондрашова предложила посодействовать бесплатному обучению предпринимателей владением электронными системами учета в бизнесе. Министр экономики Анна Негодуйко сказала, что министерство готово этим заняться, сформировав соответствующую программу на основе предложений предпринимателей.

Не могли обойти на встрече и другую актуальную проблему – снятие ограничений в связи с эпидемической ситуацией по COVID-19. Губернатор Омской области подчеркнул, что пандемия еще не закончилась и есть определенные требования федерального центра, которые местные власти должны исполнять ради здоровья людей. А для того, чтобы ограничения были смягчены, необходимо активнее вакцинироваться, к чему и призвал предпринимателей Александр Бурков.

Так или иначе, но власть заинтересована в развитии бизнеса региона и готова решать все проблемы сообща.

– Мы должны выработать решения, которые позволят увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса и увеличить доходы и отчисления как в областной, так и местный бюджет, – завершая встречу резюмировал Александр Бурков и поздравил предпринимателей с их профессиональным праздником.