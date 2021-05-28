В Омской области количество привитых от ковида растет

Сегодня мобильная бригада ГКБ№1 им Кабанова работала в одном из КТОСов Кировского округа. Жителей микрорайона предварительно оповестили о том, что у них будет возможность без очереди, рядом с домом поставить прививку от COVID-19.

«Это очень удобно. Я увидела объявление, что у нас в КТОСе будет вакцинация. Заранее спланировала свой рабочий график так, чтобы сегодня иметь выходной и поставить прививку. И соседи многие пришли. Считаю, что вакцинироваться необходимо», — поделилась жительница Кировского округа Людмила Михайлова.

Между тем врачи заверяют, что лето — оптимальное время для вакцинации. А зной и высокие температуры за окном не являются противопоказанием к прививке.

«Лето – пора отпусков, люди начинают активно перемещаться, число контактов значительно увеличивается. Пенсионеры стали чаще выезжать на дачные участки, пользоваться общественным транспортом, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту», — отметил врач-эпидемиолог ГКБ №1 им. Кабанова Иван Мельников.

Мобильные бригады ГКБ №1 им. Кабанова выезжали по заявкам уже более 50 раз. С их помощью прививки получили более 1400 человек. Сейчас активно стали поступать заявки от маломобильных граждан, которые не имеют возможности прийти в поликлинику, но хотели бы обезопасить себя от инфекции, а также КТОСов.

«Мы работаем совместно с общественниками, со старшими по домам, проводим разъяснения среди населения о необходимости вакцинации. Медики идут нам на встречу, выезжают на микроучастки и вакцинируют население — по 15 -20 человек за выезд. А в день мобильная бригада успевает два-три КТОСа посетить. Мы опрашивали предварительно людей — пятница и суббота в утренние часы для них — самое удобное время», — рассказал глава администрации Кировского АО Андрей Горбачев

С начала прививочной компании в ГКБ №1 им. Кабанова прививки получили более 12 тысяч омичей. Из них более 5,5 тысячи — это граждане старше 60 лет, которые как раз находятся в группе риска.