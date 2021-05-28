Омич сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе

После аварии ребенок попал в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня под колеса автомобиля в центре Омска угодил 11-летний мальчик. Омич на «Ладе Приора» не успел затормозить или объехать ребенка, после столкновения его забрали в больницу медики.

Прибывшие на место аварии полицейские установили ее обстоятельства. Все произошло на улице Омская около 11:40. В районе дома №107 на красный сигнал светофора ребенок на самокате выехал на дорогу. 30-летний водитель не смог избежать столкновения. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего.