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Общество28 мая 2021 10:44

Омич сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе

Мальчик на самокате выехал на дорогу на красный
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После аварии ребенок попал в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

После аварии ребенок попал в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня под колеса автомобиля в центре Омска угодил 11-летний мальчик. Омич на «Ладе Приора» не успел затормозить или объехать ребенка, после столкновения его забрали в больницу медики.

Прибывшие на место аварии полицейские установили ее обстоятельства. Все произошло на улице Омская около 11:40. В районе дома №107 на красный сигнал светофора ребенок на самокате выехал на дорогу. 30-летний водитель не смог избежать столкновения. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего.