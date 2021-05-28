В Омске официально для отдыха откроют только четыре пляжа

За отдыхом омичей на пляже будут следить спасатели. Фото: ВКонтакте

Близится начало лета, а вместе с ним и открытие омских пляжей. В этом году планируют открыть только 4 из них: Советский», «Первомайский», «Центральный-1», «Центральный-2», сообщили в пресс-службе администрации Омска. Естественно, работать будут частные пляжи. На них будут постоянно дежурить спасатели, оборудуют смотровые вышки. Отдыхать у воды разрешат, а вот плавать в Иртыше уже много лет подряд не советуют, в этом году врятли что-то изменится. Каждый год Роспотребнадзор остается недоволен качеством воды из-за различных вредных бактерий, а в этом году на границе с Казахстаном фиксировали опасное содержание ртути.

В мэрии также предупредили, что совместно со спасателями с 3 июня и до конца лета будут организованы ежедневные рейды по местам несанкционированного купания.

Омичам напоминают, что отдых на воде может стать опасным, если проводить его в необорудованных для купания местах и заходить в водоемы в состоянии опьянения.