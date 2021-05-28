Прокуратура проверит, почему онкобольную пенсионерку поселили в бывшую душевую

Пенсионерки приходится снимать другое жилье и платить за комнату, предоставленную мэрией. Фото: Алексей ФОКИН

71-летняя омичка получила 2 группу инвалидности еще в 2013 году. Тогда выяснилось, что женщина болеет раком, и ей сделали операцию. После этого в 2016 году она встала на очередь на получение жилья. Процесс затянулся и решился только после жалобы омички в администрацию президента. Она выбрала самый приличный вариант и подписала договор коммерческого найма. Вот только жить в комнате 14 квадратов, где раньше была душевая, оказалось невозможно: все прогнило, проводки почти не было, а стены разваливались. Пришлось вложиться в ремонт, рассказала омичка НГС55. Но привести комнату в пригодное для проживание состояние все равно не получилось. В мэрии ей ответили, что договор коммерческого найма предусматривает обязанность жильца следить за состоянием помещения. Омичка продолжает платить за квартиру, но в ней не живет, а снимает другую.

На ситуацию обратила внимание прокуратура. В ведомстве начали проверку законности действий администрации.

- В ходе проведения проверки соблюдения жилищного законодательства, в том числе будут обследованы условия проживания омички, а также будет дана оценка законности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма, - заявили в пресс-службе ведомства.