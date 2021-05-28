«Росводоканал Омск» назвал лучших и худших плательщиков

Цель проекта - напомнить о важности своевременных платежей за потребленные услуги и призвать потребителей к диалогу. Данные приведены по состоянию на 27 мая.

Хроническими должниками предприятия по-прежнему остаются предприятия ЖКХ Омского района, поставляющие холодную воду омского водоканала своим потребителям. Суммарный долг управляющих организаций «Гидросети», «Коммуналсервис», УК «Ясная поляна» составил на 27 мая 90 млн рублей. «Гидросети» копят долг с сентября 2017 года, УК «Ясная поляна» - с февраля 2018, а «Коммуналсервис» - с октября 2019-го.

В числе прибывших в списке должников – ООО «ОПК» (долг с июня 2020 по апрель 2021 составил 757 тысяч рублей), ИП Лялюшкин С.М. (долг 54,6 тысяч рублей), ООО «УК НН», (долг 1,5 млн рублей) и банный комбинат №2 (долг 215 тысяч рублей).

Для поставщика коммунальных ресурсов, своевременная оплата потребленных услуг – это гарантия ремонтных и профилактических работ, а значит, и стабильной подачи воды и оказание услуг водоотведения в последующие периоды.

В то же время, следует отметить, что среди управляющих компаний Омского района и областного центра есть образцовые плательщики, которые могут служить примером партнерских отношений. В их числе УК «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», ЗАО «УК «Левобережье», ООО «УК «ОМИЧ», ТСЖ «Нефтезаводской – 2».

Отдельную благодарность «Росводоканал Омск» выражает предприятиям, которые соблюдают договорные обязательства и своевременно оплачивают за оказанные услуги. Это – АО «НТК «Криогенная техника», АО «АБ ИнБев Эфес», АО «ОНИИП», АО «Основа Холдинг» и ОАО «Омсккровля».