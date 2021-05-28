За профессиональное заболевание омичка отсудила у работодателя 100 тысяч

Омичка получит компенсацию морального вреда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичка много лет трудилась на ОАО «Омскшина» окрасчиком. Она каждый день имела дело с умеренно опасными промышленными аллергенами из-за чего и заболела. Медики признали, что заболевание является профессиональным. С их доводами согласился и суд. Омичка решила обратиться в прокуратуру, чтобы взыскать с работодателя моральный ущерб от болезни.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, они приняли участие в заседании на стороне омички. Ленинский суд Омска решил, что предприятие все же должно выплатить женщине компенсацию. Моральные страдания оценили в 100 тысяч рублей.