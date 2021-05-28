Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2021 8:58

За профессиональное заболевание омичка отсудила у работодателя 100 тысяч

Женщина много лет работала с опасными химикатами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичка получит компенсацию морального вреда.

Омичка получит компенсацию морального вреда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичка много лет трудилась на ОАО «Омскшина» окрасчиком. Она каждый день имела дело с умеренно опасными промышленными аллергенами из-за чего и заболела. Медики признали, что заболевание является профессиональным. С их доводами согласился и суд. Омичка решила обратиться в прокуратуру, чтобы взыскать с работодателя моральный ущерб от болезни.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, они приняли участие в заседании на стороне омички. Ленинский суд Омска решил, что предприятие все же должно выплатить женщине компенсацию. Моральные страдания оценили в 100 тысяч рублей.