В Омске установят единый тариф на проезд в общественном транспорте

В следующем году омичи будут платить одинаково за проезд во всех видах транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске уже не раз пытались изменить схему движения общественного транспорта, но пока все попытки были не слишком удачными. Во всяком случае, изменить что-то кардинально не вышло. Сейчас специалисты дептрпнса, СибАДИ, минстроя и частные перевозчики пытаются сделать проект маршрутной сети, которая бы всех устроила и была удобна для пассажиров. Проект должны закончить уже в этом году, а внедрить в 2022. В этом же году в дептрансе планируют полностью отказаться от нерегулируемых маршрутов.

Напомним, совсем недавно перевозчики, которые работают на таких маршрутах, планировали повысить цену за проезд. Омичам пришлось бы платить 30 рублей за поездку вне зависимости от способа оплаты. Но после недовольства омичей и шумихи в СМИ, перевозчики отказались от этой идеи. Теперь администрация хочет полностью отказаться от нерегулируемых маршрутов, сообщил и. о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец изданию «Город 55».

Также он отметил, что с введением новой маршрутной сети, которая будет прежде всего ориентирована на основные, магистральные маршруты, некоторые из существующих сегодня маршрутов просто исчезнут.