В Омске после прорыва трубы затопило целую улицу в районе Нефтяников

Лужа уже затопила практически всю улицу. Фото: ВКонтакте

С неожиданной проблемой столкнулись жители улицы 20 Партсъезда. Дождь обошел Омск стороной, но там образовалась такая лужа, будто прошел сильнейший ливень. Вскоре лужа превратилась практически в реку. Перейти дорогу, не промочив ноги, просто невозможно, а от проезжающих машин расходятся волны.

Один из местных жителей заметил, откуда пребывает вода. Источником оказалась трубы, проходящая совсем рядом с дорогой. Из нее довольно мощным потоком и течет вода, затапливая все вокруг.

- Если грустите по закрытой Турции, на российские курорты ехать не хотите, то вот вам море на ул. 20 Партсъезда, - иронично добавил автор видео.