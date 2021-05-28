Вандалы расписали лестницу в центре Омска

Рабочим пришлось воспользоваться растворителем, чтобы отмыть стойкую краску. Фото: пресс-служба администрации Омска

В самом центре Омска на набережной Оми недалеко от Музыкального театра рабочие сегодня отмывали лестницу. Неизвестные почти всю ее расписали перманентной краской. Каллиграфическая вязь, конечно, выглядит эффектно, но совсем не подходит для гранитной лестницы. К тому же неизвестные художники, видимо, уронили ведро с красной краской, которую издалека можно принять за кровавые потеки.

Вот такие надписи появились на лестнице на новой набережной. Фото: пресс-служба администрации Омска

Чтобы отмыть лестницу понадобилось около 10 литров растворителя, сообщили в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Как отмечают в ведомстве, в последнее время граффити стали часто появляться на стенах в центре города, особенно часто их отмывают на бульваре Победы, бульваре Мартынова, на улице Ленина.

В мэрии просят омичей не рисовать граффити в центре города. Фото: пресс-служба администрации Омска

В мэрии просят омичей не рисовать граффити в центре города. Фото: пресс-служба администрации Омска

- Подобные надписи портят внешний облик города, к тому же стойкие красители очень трудно отмывать даже с применением специально предназначенных для этого средств. В очередной раз обращаемся к омичам с просьбой бережно относиться к общегородскому имуществу, - обратились к омимач специалисты мэрии.