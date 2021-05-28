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Общество28 мая 2021 6:01

Вакцину от коронавируса поставили более 200 тысяч омичей

Теперь защищен примерно каждый десятый житель региона
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Вакцину от коронавируса поставили более 200 тысяч омичей

Вакцину от коронавируса поставили более 200 тысяч омичей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В региональном минздраве подвели промежуточные итоги вакцинации от коронавируса. За последние сутки прививку поставили себе 2107 сибиряков. В целом темпы вакцинации не такие, как хотелось бы властям. Жители пока неактивны. Всего же с начала вакцинации защитились от ковида 205 тысяч омичей. При этом две прививки поставило еще меньше человек: 163 тысячи сибиряков.

Таким образом, к вакцинации пришло около 10% жителей региона. Власти неоднократно сообщали, что в регионе есть нужно количество вакцины. Записаться на прививку можно электронным способом. После получения вакцины омичи могут получить соответствующие сертификаты.