Оксана Фадина призвала принять участие в предварительном голосовании по кандидатам от «Единой России»

Фадина участвует в голосовании как претендент для последующего выдвижения в депутаты Госдумы по 141-му избирательному округу – это 18 районов Омской области и Советский округ города Омска. Последние полтора месяца она посещала все эти районы, знакомилась с положением дел, общалась с жителями и главами районов.

- Как мэр Омска я отлично понимаю, с какими трудностями сталкиваются главы в части управления городским хозяйством, - написала Оксана Николаевна на своей страничке «ВКонтакте». - Я прекрасно знаю, какие нужды и потребности есть у жителей областного центра, посёлков и деревень. Нужны хорошо оборудованные больницы, современные детские сады, общеобразовательные школы и школы искусств, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. И, кстати, во многих районах есть хорошая материально-техническая база, но она требует капитального ремонта. А возможности муниципалитетов в этой части ограничены. Поэтому я предлагаю пересмотреть условия нацпроектов, сделать их более доступными для посёлков и деревень, разработать и внедрить новые федеральные программы поддержки. Необходимо создать условия для привлечения в районы врачей, учителей, инженерных кадров. Обеспечивать их жильём, автомобилем, льготами. Решать эти вопросы нужно на законодательном уровне, и я уверена, что мои опыт и знания будут полезны.

Фадина сообщила, что в качестве депутата Госдумы видит перед собой задачу помогать Омску продвигать строительство аэропорта, набережной, северного транспортного обхода и будет контролировать развитие в городе сферы пассажирских перевозок, формированием комфортной городской среды и рядом других проектов.

Напомним, что предварительное голосование по выбору кандидатов продлится до 30 мая на сайте pg.er.ru. Принять в нём участие можно независимо от того, является ли избиратель членом партии «Единая Россия». Призываю каждого из вас проявить активность и проголосовать за своего кандидата!