В Омске инвалид полгода переплачивала за электричество из-за сломанного счетчика

Омичка переплатила за электричество более 3 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инвалид 2-й группы из Омска заметила, что счетчик электричества барахлит еще в июле 2020. Женщина обратилась в обслуживающую компанию, чтобы его проверили. Оказалось, что прибор действительно неисправен. Его пообещали заменить, но это затянулось на полгода. Все это время омичке приходили квитанции, где ей рассчитывали потребление по нормативам, хотя должны были считать исходя из среднемесячного потребления. Получалось сумма гораздо больше, чем женщина тратила обычно. Чтобы разобраться с этим ей пришлось обратиться в прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, только после жалобы омички ей установили новый счетчик, а также произвели перерасчет. За полгода она переплатила более 3 тысяч рублей.