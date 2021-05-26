Возле Свято-Николо-Игнатьевского храма в Омске высадили аллею сосен

45 деревьев появились на территории Свято-Николо-Игнатьевского храма 23 мая. В высадке сосёнок принимал участие весь приход храма во главе со своим настоятелем протоиереем Василием Вивчаром. Сначала была Божественная Литургия и молебен, а затем началась закладка аллеи под пасхальные песнопения прихожан.

Саженцы сосны, высотой полтора-два метра расположили от кедровых посадок у ворот храма, которых посадили несколькими годами ранее, вдоль дороги и до соседней пришкольной территории.

После состоялся концерт детского церковного хора под руководством хормейстера Татьяны Елисеевой. Дети исполнили три тропаря, два пасхально-праздничных произведения монахинь Игнатии и Нектарии «Нет чуда большего на свете», «Христос Воскресе» и подготовленную к 9 мая песню И. Дунаевского «Звёзды».

Мероприятие завершилось праздничным угощением на свежем воздухе.