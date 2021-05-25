Омичка, прокатившая пристава на капоте, не смогла обжаловать свой приговор

Суд дважды посчитал, что омичка достойна условного срока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт на парковке у здания УФАС произошел еще в начале весны. Женщину вызвали из-за накопившихся долгов. Так как она долго не платила, а единственным имуществом оказался автомобиль, на котором она приехала, приставы решили его изъять в счет долга. Омичка не согласилась с таким решением и прямо во время оформления документов на парковке провезла судебного пристава несколько метров на капоте. Женщину обвинили по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». Суд решил наказать импульсивную омичку 2 годами лишения свободы условно.

Женщина посчитала приговор несправедливым и попыталась обжаловать, но безуспешно. Как уточнили в пресс-службе Омского областного суда, приговор омички оставили в силе.