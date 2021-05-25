Град и шквалистый ветер: Омичей снова предупреждают о резком ухудшении погоды

Непогода придет в Омскую область вечером 26 мая.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды, которое синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют в ночь на четверг, 27 мая.
- Во второй половине дня 26 мая и ночью 27 мая 2021 года в Омской области ожидается сильный ветер порывами 18-23 метров в секунду, а также кратковременный дождь, гроза, и град, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Днем 27 мая местами по области сохранится сильный ветер порывами 16-21 метров в секунду, кроме того, не исключено резкое понижение температуры воздуха.
В случае возникновения внештатных ситуаций следует немедленно сообщать об этом в службу спасения и диспетчерские службы. Звонки доступны с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области:
- пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101;
- полиция – 102;
- скорая помощь – 103;
- аварийная служба газа – 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.
- Единая дежурно-диспетчерская служба города Омска, телефон: 78-78-78.