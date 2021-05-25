«Бесплатный бассейн»: В омской многоэтажке затопило подвал

Трубы в подвале прорвало и помещение затопило почти полностью. Фото: Олег УКЛАДОВ

О внезапном благоустройстве своего дома жильцы пятиэтажки на улице 8-я Кировская и не предполагали, пока не спустились в подвал. "Теперь у нас есть бассейн", - иронично заметил местный житель, который опубликовал видео из подвала в соцсетях.

- Чтобы вы понимали, зайти в подвал невозможно. А там трубы, коммуникации расслоились уже все. И проводка рядом за углом, они ничем не защищены от воды, - рассказывает омич, показывая полностью затопленный вход в подвал. Внутрь даже войти невозможно.

Омичи утверждают, что уже обращались в управляющую компанию, но глобального ремонта они не предпринимали, только откачивали воду.