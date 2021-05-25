В Омской области прививку от коронавируса поставили около 200 тысяч человек

Прививочная кампания идет в регионе полным ходом. Уже сейчас количество привитых от коронавируса омичей приближается к 200 тысячам, а по состоянию на 24 мая двумя компонентами вакцины защитили себя более 158 тыс. человек. Поставить прививку можно как в медучреждениях, так и в мобильных пунктах. В одном из таких мобильных пунктов, расположенных в ТЦ «Мега» на Левобережье, поставил прививку замсекретаря Омского реготделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной. Сделал он это вместе с супругой.

- Я не болел коронавирусом, но думал, что, скорее всего, переболел бессимптомно, - рассказал Павел Коренной. - Затем сдал тест на антитела и выяснил: антител у меня нет. Решил: повезло, а второй раз может не повезти, поэтому принял решение вакцинироваться. Недавно был в торговом комплексе и узнал, что там есть мобильный пункт вакцинации. Ощущений от прививки нет никаких. Получил психологическое удовлетворение: уже не нужно жить в ожидании болезни. Надеюсь, все будет хорошо. Хотел бы пожелать всем, кому небезразлично здоровье, сделать прививку.

Также он добавил: каждый желающий может поставить прививку, имея минимальный набор необходимых документов.

Фото Сергей Мельников