В школьных столовых на севере Омской области нашли многочисленные нарушения

В нескольких школах нашли грубые нарушения. На их устранение потребуется время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее претензии возникли к организации питания в школах Муромцевского района Омской области. Там нашли сразу несколько грубых нарушений в разных школах. Выявили несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, а в одной из школ просто сломалась плита. В министерстве образования заявили, что работы по устранению замечаний активно ведутся, но для полного их завершения нужны дополнительные средства.

- На самом деле в настоящее время большинство нарушений на пищеблоках в образовательных учреждениях Муромцевского района уже устранены. Идет работа по устранению нарушений в Бергамакской средней общеобразовательной школе, Лисинской средней общеобразовательной школе и Муромцевском лицее. Для полного устранения нарушений необходимо дополнительное финансирование, которое будет, как сообщили в комитете по образованию района, изыскано в ходе исполнения бюджета в 2021 году, - сообщили в пресс-службе министерства.