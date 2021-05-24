Болтается ограда и проваливается плитка: Омичи недовольны благоустройством набережной Оми

Набережную закончили ремонтировать только в этом году. Фото: ВКонтакте

В Омске совсем недавно закончили работы на набережной Оми, недалеко от остановки дом Туриста. Некоторое время все шло хорошо, но потом строители перестали укладываться в сроки. В итоге набережную сдали только этой весной. Ее сразу начали преследовать неудачи: качели, которые полюбились омичам, быстро сломались. Их пришлось срочно ремонтировать. Но омичи заметили и другие недостатки в благоустройстве.

Больше всего вызывает недовольство уже успевшая просесть, а в некоторых местах и провалиться тротуарная плитка. Также недовольство вызывает качество ограждений. Омич даже записал на видео, что железная часть не закреплена и болтается.

В комментариях омичи заметили, что подобная ситуация сложилась во многих парках и сверах, которые недавно ремонтировали.