«Авангард» снова чемпион: Юниоры омского клуба завоевали «золото» Первенства России

Омские «ястребы», родившиеся в победный для «Авангарда» 2004 год, стали чемпионами.

В воскресенье, 23 мая, в Санкт-Петербурге прошел финальный матч Первенства России по хоккею среди игроков до 17 лет.

«Авангард» представляли спортсмены 2004 года рождения. Они уверенно выступили на соревнованиях. Победу в им принесла игра против «Спартака», который омские юниоры обыграли со счетом 5:2.

- Поздравляю нашу команду «Авангард»-2004 с победой в финале Первенства России! В непростой борьбе, проигрывая в две шайбы после двух периодов, вы смогли переломить ход матча со «Спартаком» и, забросив пять шайб за шесть минут, завоевали золото! – цитирует пресс-служба омского клуба председателя Совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова. – Очень символично, что в год долгожданной победы «Авангарда» в Кубке Гагарина лучшими в России в своем возрасте стали парни, родившиеся в 2004 году – ведь именно в этом году наша команда впервые стала чемпионом страны! Уверен, победа главной команды вдохновила наших молодых «ястребов», и они уверенно прошли групповой этап, а в решающей игре показали настоящий сибирский характер! Поздравляю Хоккейную Академию «Авангард» с этим успехом. Вслед за бронзой команды 2003 года у нас есть золото ребят 2004 года рождения. Так что за будущее поколение «Авангарда» на новой Арене в Омске можно не волноваться. Желаю не останавливаться на достигнутом! Радуйтесь чемпионству, равняйтесь на лучших, получайте кайф от игры! С победой всех нас!