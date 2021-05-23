«Адмиралы» vs Омск: Вандалы продолжают истреблять новые троллейбусы

Бутылку кинули пассажиры проезжавшей мимо машины. Фото: «ЧП Омск»

Омичи продолжают истреблять новые троллейбусы «Адмирал», купленные впервые за очень долгое время и выглядевшие на дорогах города после ржавых и громыхающих предшественников, списанных в утиль, как инопланетные пришельцы.

Впрочем, усилиями местных жителей «Адмиралы» скоро не будут так уж сильно выбиваться из общего облика омских дорог. Троллейбусы уже несколько раз попадали в аварии. На днях в одном из них оказалось разбито заднее стекло. Случайно ли в него попал камень или его намеренно кто-то кинул – сейчас устанавливает полиция.

И вот очередное ЧП.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

- 22.05.2021 в районе дома № 50 по проспекту Мира примерно в 21.50 пьяные пассажиры автомобиля выбросили бутылку пива в проезжающий троллейбус, разбив ему боковое стекло, – пишет в соцсетях, видимо, водитель поврежденного «Адмирала». – Стекло стоит немалых денег. Машина оснащена девятью камерами, которые пишут все, что происходит вокруг нее. Виновника найдут, но лучше если он объявится сам.