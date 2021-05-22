В рамках акции «День добрых дел» военнослужащие Росгвардии оказали помощь омичам пожилого возраста

Росгвардейцы провели субботник на территории Нежинского геронтологического центра. Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В рамках акции Росгвардии «День добрых дел», военнослужащие омского центра подготовки личного состава Сибирского округа Росгвардии провели субботник на территории Нежинского геронтологического центра. В центре на постоянной основе проживают граждане пожилого возраста, в том числе с ограничениями жизнедеятельности, и единственным местом отдыха постояльцев является двор социального учреждения, где они гуляют и дышат свежим воздухом.

Вооружившись инвентарем и хорошим настроением, военнослужащие принялись за уборку прилегающей территории: очистили местность от накопившегося мусора, сухих веток деревьев, прошлогодних листьев, а также привели в порядок газон и цветочные клумбы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Администрация и жители центра оценили работу военнослужащих на «отлично» и выразили всем благодарность.

- Уверены, что проведенная акция внесла достойный вклад в благоустройство территории центра. Надеемся, что пожилые люди получили от нас заряд положительных эмоций, а мы в свою очередь прислушаемся к их мудрым советам, – отметил командир омского центра подготовки личного состава Сибирского округа Росгвардии подполковник Баир Шодоев.