Омск встретил участников автопробега «Содружество: от Буга до Байкала»

Путь проложен через Европейскую часть России и Сибирь. Конечной точкой путешествия намечен Байкал. Экипаж из 10 человек везет на берег озера копию знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии и капсулу с землей из легендарной Брестской крепости – первой встретившей врага в июне 1941-го. Главная цель проекта - сохранение памяти о героическом прошлом Беларуси и России.

Организатором пребывания участников автопробега на омской земле выступило Правительство Омской области. В город на Иртыше колонна брендированных автомобилей, украшенных флагами России, Беларуси, Брестской области и копией знамени 393-го Отдельного артиллерийского зенитного дивизиона — одного из самых ценных экспонатов музея обороны Брестской крепости - прибыла вчера вечером. Сегодня, 22 мая, гости из Республики Беларусь посетили мемориальный комплекс – парк им. 30-летия Победы, где возложили цветы к Вечному огню. После этого делегация направилась в филиал Омского государственного историко-краеведческого музея Музейный комплекс воинской славы омичей. Здесь состоялась торжественная церемония передачи руководству Музея капсулы земли из Брестской крепости. «Крепость под рекой Буг первой отразила вероломное нападение на территорию Советского Союза и сломила планы по молниеносному разгрому частей Красной Армии. Брестская крепость стала символом мужества и отваги советского солдата. Подвиг защитников крепости является образцом беспримерной храбрости», - отметил заместитель директора Омского историко-краеведческого музея Михаил Ермола.

Руководитель автопробега Алексей Манец поблагодарил омичей за теплый прием: «Время показало, что лучший друг Беларуси – это Россия, а у России лучший друг – это Беларусь. Мы, участники автопробега, передаем вам эту капсулу со священной землей Брестской крепости-героя. В городе Омске я впервые. Здесь очень добродушные, гостеприимные люди».

По словам председателя Общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой, важно, что среди участников автопробега есть люди старшего возраста и молодежь. Это показывает преемственность в сохранении исторической памяти о подвиге защитников Брестской крепости, среди которых были и сибиряки.

В интерактивном музее «Россия – моя история» участники автопробега встретились с представителями молодежных организаций, юнармейцами. Гости рассказывали о героической обороне Брестской крепости, о том, как их встречают в городах России. Они уже 15 дней в пути, это, конечно, сложно - встречи, переезды, усталость накапливается, - но участники полны решимости преодолеть весь маршрут в 15 тысяч километров.

В программу визита вошли экскурсии для гостей по Омской крепости, по музейным комплексам, по городу Омску. Утром 23 мая автомобили выезжают из Омска и выдвигаются в Новосибирск. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби, 22 июня.