У омской компании «Хлебодар» хотят отсудить 20 тысяч долларов за торт

Если правообладатель выиграет суд, омские торты окажутся практически золотыми. Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания Entertainment One UK Limited продолжает бороться с теми, кто пытается нажиться практически на святом – на свинке Пенна из детского мультика. Британцы, которым принадлежат все права на изображение этого персонажа то и дело ловят продавцов контрафактных игрушек. Теперь речь дошла и до кондитерских изделий.

Портрет популярной свиньи обнаружили на тортах производства омского «Хлебодара». Теперь с самой компании, а также с предпринимателя Виктора Яковлева хотят за это взыскать 20 тысяч долларов.

Иск повторно рассматривается в Арбитражном суде региона.