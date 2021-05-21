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Общество21 мая 2021 13:46

В аварии с фурой под Омском погибли два человека

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи полиции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Удар был таким сильным, что серьезно пострадала даже фура.

Удар был таким сильным, что серьезно пострадала даже фура.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Очередная страшная авария произошла сегодня днем на трассе в Одесском районе Омской области. Все случилось примерно в обед около 13:06 омич на ВАЗ-2114 столкнулся с фурой «Исудзу Эльф». Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, 20-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель фуры избежать аварии не успел. Машины столкнулись и обе вылетели с дороги в кювет.

От легковушки осталась только груда искореженного металла.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, оба пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Ими оказались неизвестные пока мужчина и женщина. Оба водителя остались живы, но обратились к медикам за помощью. Сейчас проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины аварии.