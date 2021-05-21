Омичка сбежала из больницы с трубками в животе и утонула в Иртыше

Инцидент произошел на Левом берегу. Фото: Анна МИКУЛА

Трагический случай произошел на днях в Кировском округе. Прохожие сделали страшную находку на берегу Иртыша недалеко от БСМП-1 – они обнаружили труп женщины, живот которой пересекал свежий рубец, а из него торчали медицинские трубки.

Как рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе областного Следственного комитета, тело 40-летней женщины обнаружили 19 мая в 15 часов. Выяснилось, что она утонула в реке после того, как сбежала из больницы скорой помощи. Там ей недавно провели полостную операцию.

Окончательно причины случившегося установят, когда будут готовы результаты судмедэкспертизы.