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Происшествия21 мая 2021 9:32

Омичка сбежала из больницы с трубками в животе и утонула в Иртыше

В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Инцидент произошел на Левом берегу.

Инцидент произошел на Левом берегу.

Фото: Анна МИКУЛА

Трагический случай произошел на днях в Кировском округе. Прохожие сделали страшную находку на берегу Иртыша недалеко от БСМП-1 – они обнаружили труп женщины, живот которой пересекал свежий рубец, а из него торчали медицинские трубки.

Как рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе областного Следственного комитета, тело 40-летней женщины обнаружили 19 мая в 15 часов. Выяснилось, что она утонула в реке после того, как сбежала из больницы скорой помощи. Там ей недавно провели полостную операцию.

Окончательно причины случившегося установят, когда будут готовы результаты судмедэкспертизы.

ЧП