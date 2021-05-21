В Омске 23 мая из-за выставки военной техники перекроют несколько улиц

Омичам покажут военную технику. Фото: пресс-служба администрации Омска

В эти выходные в Омске пройдет выставка военной техники «Мы – армия страны. Мы – армия народа». Она будет посвящена 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Пройдет она на площади перед Железнодорожным вокзалом. Из-за этого временно ограничат движение по прилегающим улицам.

- 23 мая 2021 года по проезду прилегающему к железнодорожному вокзалу г. Омск на участке от ул. Марченко до пересечения с ул. Леконта и ул. 8-я Ленинская, а также часть Привокзальной площади, расположенной в границах ул. Марченко, памятника Ленину, парковки вблизи железнодорожной станции Омск-Пригород и здания железнодорожного вокзала ул. Леконта д. 1 органичат движение любого транспорта, - предупреждают в Госавтоинспекции.

Красным обозначены улицы, где движение перекроют, зеленым - пути объезда. Фото: пресс-служба мэрии Омска

Ограничения продлятся с 7:00 до 15:00. В это время омичей просят быть аккуратными и обращать внимание на временные знаки дорожного движения, которые установят на перекрытых улица.